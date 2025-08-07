Commerzbank Aktie News: Commerzbank fällt am Freitagvormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 33,26 EUR.

Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 33,26 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 33,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,30 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118.596 Stück gehandelt.

Am 05.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,49 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 0,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,941 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,14 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,52 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,14 Mrd. EUR.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,45 EUR je Commerzbank-Aktie.

