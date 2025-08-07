Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 34,75 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Bei 34,82 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.151.112 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 186,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,942 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,93 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

