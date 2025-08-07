DAX24.103 -0,3%ESt505.338 -0,2%Top 10 Crypto16,73 +2,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,69 +0,6%Gold3.363 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen letztlich in Grün -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne Barrick-Aktie gibt dennoch nach: Barrick Mining steigert Gewinne
Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial Doximity hat mit KI-Tools für Ärzte noch großes Potenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktie im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag höher

11.08.25 12:05 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag höher

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 34,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,95 EUR 0,44 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Bei 34,82 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.151.112 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 186,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,942 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,93 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank AG gibt Commerzbank-Aktie Buy

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Analysten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank HoldWarburg Research
18.07.2025Commerzbank HaltenDZ BANK
18.07.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
27.11.2023Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen