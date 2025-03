Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 24,79 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 24,79 EUR zu. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 24,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.745.414 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,93 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von 0,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 52,22 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Commerzbank-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,84 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 61,22 Prozent zurück. Hier wurden 2,33 Mrd. EUR gegenüber 6,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je Commerzbank-Aktie.

