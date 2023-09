Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 9,85 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 9,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 9,90 EUR. Bei 9,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 114.792 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Gewinne von 21,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,10 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,46 Prozent zurück. Hier wurden 2.363,00 EUR gegenüber 2.795,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

