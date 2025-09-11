Continental Aktie News: Continental wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 72,04 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 72,04 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 71,56 EUR. Bei 72,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.375 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 78,68 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 9,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 51,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,12 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,88 EUR je Continental-Aktie an.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 EUR erwirtschaftet worden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

