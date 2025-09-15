Continental Aktie News: Continental macht am Dienstagmittag Boden gut

So bewegt sich Continental

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 72,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 72,76 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,20 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,76 EUR. Zuletzt wechselten 65.859 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2024 auf bis zu 52,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,52 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 84,88 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 4,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umsetzen können.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

