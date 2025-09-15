Continental Aktie News: Continental büßt am Nachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 72,44 EUR ab.

Die Continental-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 72,44 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 72,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 293.419 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,61 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2024 bei 52,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,88 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 7,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

