Continental Aktie News: Continental gewinnt am Dienstagvormittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 72,72 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 72,72 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 72,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 72,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.819 Continental-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 7,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2024 bei 52,74 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 37,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Continental-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,88 EUR für die Continental-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Continental-Aktie
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Underperform
Continental-Aktie: UBS AG vergibt Buy
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Continental
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen