Continental Aktie News: Continental gewinnt am Dienstagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 72,72 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 72,72 EUR zu. Die Continental-Aktie legte bis auf 72,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 72,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.819 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 7,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2024 bei 52,74 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 37,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Continental-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,88 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,93 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

