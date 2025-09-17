Continental Aktie News: Continental am Mittag tiefrot

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 19,8 Prozent auf 58,54 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 19,8 Prozent auf 58,54 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 55,46 EUR. Bei 55,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 916.420 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 24.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 53,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,93 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,88 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 7,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

