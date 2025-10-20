Continental Aktie News: Continental am Montagmittag mit Abschlägen

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 60,72 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 60,72 EUR ab. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 60,20 EUR. Bei 61,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.237 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 41,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 46,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 4,86 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 51,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 6,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie zieht an: Erwartungen bei Marge und Cashflow klar übertroffen

Investment-Tipp Continental-Aktie: Hochstufung durch Deutsche Bank AG

Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Continental-Aktie