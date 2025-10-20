DAX24.060 +1,0%Est505.647 +0,7%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.260 +0,2%
Kurs der Continental

Continental Aktie News: Continental verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

20.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Continental zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 60,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
60,26 EUR -1,04 EUR -1,70%
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 60,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 61,20 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 60,68 EUR. Mit einem Wert von 61,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 26.888 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.10.2025 markierte das Papier bei 61,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 0,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2024 Kursverluste bis auf 41,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,88 EUR an.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,01 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyDeutsche Bank AG
17.10.2025Continental BuyUBS AG
16.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Continental BuyUBS AG
01.10.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
02.10.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025Continental UnderperformBernstein Research
26.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

