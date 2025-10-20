Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 61,76 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 61,76 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 61,84 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 61,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 241.280 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 20.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,46 EUR ab. Mit Abgaben von 32,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 68,88 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 6,01 EUR je Aktie aus.

