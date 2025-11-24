Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 62,86 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 62,86 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 64,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 63,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 139.687 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 68,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 8,18 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 42,37 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,59 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,43 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,25 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 06.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 2,43 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 5 Jahren verloren

Oktober 2025: Experten empfehlen Continental-Aktie mehrheitlich zum Kauf