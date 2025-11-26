DAX23.503 +0,2%Est505.600 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,8%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.162 -0,5%Euro1,1573 ±0,0%Öl62,34 -0,5%Gold4.164 +0,8%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Continental auf 'Analyst Focus List'

26.11.25 10:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
64,92 EUR 0,00 EUR 0,00%
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung bleibt "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie des bald reinen Reifenherstellers dank einer guten Geschäftsentwicklung in Europa und Preiserhöhungen in den USA deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

