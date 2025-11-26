ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Continental auf 'Analyst Focus List'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf die "Analyst Focus List" gesetzt. Die Einstufung bleibt "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von global begrenztem Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außerhalb der USA geprägt sein, schrieb Jose Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Asumendi stufte Autoliv hoch und sieht in Continental seinen Top-Reifenwert. Seit Mitte September habe sich die Aktie des bald reinen Reifenherstellers dank einer guten Geschäftsentwicklung in Europa und Preiserhöhungen in den USA deutlich besser entwickelt als die der Wettbewerber Michelin und Pirelli./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|06.11.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen