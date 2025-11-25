Continental Aktie News: Continental gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 64,38 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 64,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 64,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 191.540 Continental-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.11.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 42,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 34,18 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,43 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 06.11.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,78 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 49,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

