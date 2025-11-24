Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Montagvormittag fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 63,40 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 63,40 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 63,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.544 Continental-Aktien umgesetzt.
Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 6,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 42,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,50 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,43 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,25 EUR.
Am 06.11.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -3,78 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,66 Prozent verringert.
Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 5,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
