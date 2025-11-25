DAX23.241 ±0,0%Est505.535 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,96 -0,7%Gold4.124 -0,3%
Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental reagiert am Dienstagvormittag positiv

25.11.25 09:24 Uhr
Continental Aktie News: Continental reagiert am Dienstagvormittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 63,76 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
63,40 EUR 0,24 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 63,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 64,00 EUR. Bei 64,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 25.969 Aktien.

Bei 68,00 EUR markierte der Titel am 06.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 6,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 42,37 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 33,54 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,88 EUR für die Continental-Aktie.

Am 06.11.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,78 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,43 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 49,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,98 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

