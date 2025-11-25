DAX23.227 -0,1%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
So entwickelt sich Continental

Continental Aktie News: Continental legt am Dienstagmittag zu

25.11.25 12:05 Uhr

25.11.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental legt am Dienstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 63,82 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 63,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 64,00 EUR. Bei 64,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 84.404 Continental-Aktien gehandelt.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 6,15 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,60 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,43 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 71,88 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 06.11.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,66 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 5,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen