Continental: Interesse an Contitech groß - Verkauf startet kurzfristig

DOW JONES--Continental verzeichnet bei der zum Verkauf stehenden Sparte Contitech reges Interesse von potenziellen Käufern. Die Vorbereitungen für eine Veräußerung sollen Ende 2025 abgeschlossen werden, sodass der Konzern dann bereit für die Investorenansprache sei, sagte Finanzvorstand Roland Welzbacher. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf sollen wie geplant Schulden zurückgefahren werden. Danach dürfte noch ein großer Betrag übrig bleiben, so der Manager. Das könnte dann für eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe, oder auch eine Kombination aus beidem, genutzt werden.

Der Konzern aus Hannover hatte im April die Abspaltung der Kunststoff- und Kautschuksparte Contitech angekündigt. Ein Verkauf wurde damals bereits als wahrscheinlichste Option bezeichnet.

November 06, 2025 04:05 ET (09:05 GMT)