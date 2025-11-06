Continental: Interesse an Contitech groß - Verkauf startet kurzfristig
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Continental verzeichnet bei der zum Verkauf stehenden Sparte Contitech reges Interesse von potenziellen Käufern. Die Vorbereitungen für eine Veräußerung sollen Ende 2025 abgeschlossen werden, sodass der Konzern dann bereit für die Investorenansprache sei, sagte Finanzvorstand Roland Welzbacher. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf sollen wie geplant Schulden zurückgefahren werden. Danach dürfte noch ein großer Betrag übrig bleiben, so der Manager. Das könnte dann für eine Sonderdividende oder Aktienrückkäufe, oder auch eine Kombination aus beidem, genutzt werden.
Der Konzern aus Hannover hatte im April die Abspaltung der Kunststoff- und Kautschuksparte Contitech angekündigt. Ein Verkauf wurde damals bereits als wahrscheinlichste Option bezeichnet.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2025 04:05 ET (09:05 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|17.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|16.10.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:11
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen