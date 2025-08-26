Continental verkauft Contitech-Bereich OESL an US-Industrieholding Regent
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Continental hat einen Käufer für das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller gefunden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er den Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL mit mehr als 16.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro an die US-Industrieholding Regent vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.
Der Verkauf ist Teil der Strategie von Contitech, sich künftig stärker auf Industriekunden zu konzentrieren. "Contitech wird künftig ein eigenständiger Spezialist für Materiallösungen mit starkem Industriefokus", sagte Continental-Vorstandsmitglied Philip Nelles. "Mit der Umsetzung des Verkaufs von OESL wird Contitech rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaften."
Contitech wiederum soll kommendes Jahr verkauft werden, wie Continental im Juni anlässlich seines Kapitalmarkttages angekündigt hatte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/mpt
(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2025 12:17 ET (16:17 GMT)
