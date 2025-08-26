DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,18 +3,5%Dow45.559 +0,3%Nas21.585 +0,2%Bitcoin96.577 +0,5%Euro1,1639 -0,1%Öl67,82 +0,9%Gold3.395 +0,1%
Continental verkauft Contitech-Bereich OESL an US-Industrieholding Regent

27.08.25 18:16 Uhr
DOW JONES--Continental hat einen Käufer für das Geschäft mit Gummiprodukten für Automobilhersteller gefunden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er den Verkauf des Contitech-Geschäftsfelds OESL mit mehr als 16.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von zuletzt rund 1,9 Milliarden Euro an die US-Industrieholding Regent vereinbart. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.

Der Verkauf ist Teil der Strategie von Contitech, sich künftig stärker auf Industriekunden zu konzentrieren. "Contitech wird künftig ein eigenständiger Spezialist für Materiallösungen mit starkem Industriefokus", sagte Continental-Vorstandsmitglied Philip Nelles. "Mit der Umsetzung des Verkaufs von OESL wird Contitech rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaften."

Contitech wiederum soll kommendes Jahr verkauft werden, wie Continental im Juni anlässlich seines Kapitalmarkttages angekündigt hatte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/mpt

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 12:17 ET (16:17 GMT)

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
03.07.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen