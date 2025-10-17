DAX23.765 -2,1%Est505.568 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,18 -5,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,75 -0,4%Gold4.335 +0,2%
Notierung im Fokus

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Freitagvormittag südwärts

17.10.25 09:22 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Freitagvormittag südwärts

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 34,13 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
33,82 EUR -0,67 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 34,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 33,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 85.294 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 9,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,64 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,56 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 06.11.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

