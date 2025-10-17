DAX23.875 -1,6%Est505.614 -0,7%MSCI World4.277 -0,4%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.502 -0,3%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Aktie im Blick

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Einbußen

17.10.25 16:08 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 34,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
33,96 EUR -0,53 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 34,10 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 991.297 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,78 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,74 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,64 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,56 EUR.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Archion-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen von Daimler Truck und Toyota startet 2026 an der Börse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen