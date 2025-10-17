Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagnachmittag mit Einbußen
Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 34,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 34,10 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 33,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 991.297 Daimler Truck-Aktien.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Daimler Truck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,78 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,74 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,64 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,56 EUR.
Am 31.07.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Am 06.11.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,49 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.
