Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Nachmittag ab

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 40,90 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 40,90 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,89 EUR ab. Bei 41,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 223.266 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 9,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,60 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,89 EUR aus.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 06.11.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,66 EUR je Aktie belaufen.

