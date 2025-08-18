Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Vormittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 40,85 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 40,85 EUR. Bei 40,89 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 28.578 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 10,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 37,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 44,89 EUR.

Am 31.07.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 06.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,66 EUR je Aktie belaufen.

