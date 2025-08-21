DAX24.331 +0,2%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Notierung im Blick

Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Freitagvormittag fester

22.08.25 09:25 Uhr
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Freitagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 40,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
40,53 EUR 0,24 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 40,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 40,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.427 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 12,15 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,74 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,89 EUR.

Am 31.07.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 11,67 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,33 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,66 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Daimler Trucks

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
19.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
