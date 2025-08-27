Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Nachmittag

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 40,71 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 1,0 Prozent. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167.926 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. 11,35 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,69 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,25 EUR.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,39 Prozent auf 11,67 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,63 EUR je Aktie belaufen.

