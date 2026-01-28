DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -4,1%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.475 -1,3%Euro1,1982 +0,2%Öl69,30 +0,8%Gold5.559 +2,6%
Deutsche-Bank-Bilanz im Schatten von Geldwäscheermittlungen

29.01.26 05:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
33,06 EUR -0,35 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bilanzvorlage der Deutschen Bank an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) steht unter keinem guten Stern: Zwar erwarten Analysten, dass der DAX-Konzern 2025 deutlich mehr Gewinn gemacht hat als ein Jahr zuvor. Doch angesichts erneuter Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche inklusive Razzia in der Frankfurter Konzernzentrale am Vortag muss sich Konzernchef Christian Sewing auf kritische Fragen einstellen.

Wer­bung

Nach Angaben der federführenden Frankfurter Staatsanwaltschaft geht es um frühere Geschäftsbeziehungen des größten deutschen Geldhauses zu ausländischen Gesellschaften, die ihrerseits im Verdacht stehen, Geldwäsche betrieben zu haben. Vorwürfe, beim Thema Geldwäsche nicht genau genug hinzuschauen und Verdachtsanzeigen zu spät abgegeben zu haben, haben der Deutschen Bank schon mehrfach Ärger mit der Justiz eingebrockt.

Geschäftlich lief es zuletzt gut für das Institut: Analysten rechnen damit, dass die Deutsche Bank im vergangenen Jahr vor Steuern gut 9,6 Milliarden Euro verdient hat. Unter dem Strich dürfte demnach ein Gewinn von knapp 6 Milliarden Euro stehen. Beides wäre erheblich mehr als ein Jahr zuvor: 2024 hatte die Deutsche Bank vor Steuern knapp 5,3 Milliarden Euro verdient, der auf die Anteilseigner entfallende Überschuss lag bei rund 2,7 Milliarden Euro. Ursächlich für den damaligen Gewinnrückgang war vor allem die Entschädigung früherer Postbank-Aktionäre./ben/DP/jha

