Deutsche-Bank-Tochter hält mit Gewinnsprung Kurs auf Jahresziele

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter (Deutsche Bank) DWS (DWS Group GmbHCo) sieht sich dank überraschend hoher Erträge und gesunkener Kosten auf Kurs zu ihren Jahreszielen. Im dritten Quartal verdiente das Unternehmen 219 Millionen Euro und damit fast ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. So wuchsen die Erträge um zehn Prozent auf 754 Millionen Euro, und die Kosten zehrten nur 57,7 Prozent der Einnahmen auf - deutlich weniger als für das Gesamtjahr angepeilt. Damit übertraf der Fondsanbieter die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Zugleich steckten Anleger netto gut zwölf Milliarden Euro zusätzlich in die DWS-Fonds.

Wer­bung Wer­bung

"Wir sind auf der Zielgeraden unseres Dreijahresplans und werden weiter liefern, was wir versprochen haben", sagte DWS-Chef Stefan Hoops. So habe die DWS in den ersten neun Monaten des Jahres so viel verdient wie nie zuvor. Damit sieht er die Gesellschaft auf gutem Weg, im Gesamtjahr wie geplant einen Gewinn von 4,50 Euro je Aktie zu erzielen. Zugleich sollen die Kosten weniger als 61,5 Prozent der Erträge aufzehren. In den ersten neun Monaten waren es sogar nur 59,7 Prozent./stw/ck/he