Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 28,67 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 28,67 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 28,47 EUR. Bei 28,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1.008.193 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,48 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 2,76 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,02 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach -0,28 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

