Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 30,51 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 30,51 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,58 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,42 EUR. Bisher wurden heute 1.123.533 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 25.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 54,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,49 EUR.

Am 24.07.2025 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent verringert.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

