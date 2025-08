Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 29,82 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 29,82 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,95 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.511.868 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2024 auf bis zu 12,66 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 26,02 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber -0,28 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,89 EUR fest.

