Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 19,74 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 19,85 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,77 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 255.604 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 20.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,80 EUR ab. Mit Abgaben von 40,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,679 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank veröffentlichte am 30.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Deutsche Bank hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,65 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,10 Prozent auf 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,80 EUR je Aktie aus.

