Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 32,01 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 32,01 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 32,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,60 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.770.205 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,02 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 13,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 56,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,77 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

