Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag stärker
Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 29,89 EUR zu.
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 29,89 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 30,02 EUR zu. Mit einem Wert von 29,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 368.611 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.
Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 16,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2024 auf bis zu 24,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 23,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,900 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Deutsche Telekom-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 40,01 EUR an.
Am 07.08.2025 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 28,67 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 27,94 Mrd. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Deutsche Telekom am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|07.08.2025
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
