DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 39,11 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 39,11 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 38,80 EUR aus. Mit einem Wert von 39,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 365.097 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,27 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,19 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 26,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 30.04.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,81 Mrd. EUR – ein Plus von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

