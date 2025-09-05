DAX23.740 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Aufschlag

08.09.25 09:24 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,11 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,90 EUR -0,05 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,11 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,34 EUR. Mit einem Wert von 39,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.079 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,25 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie steigt: Evri-Transaktion erhält grünes Licht von britischer Kartellbehörde

DHL-Aktie in Grün: Tochter Supply Chain besetzt Schlüsselpositionen neu

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: AIF

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
14.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
25.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen