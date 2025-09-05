DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 39,11 EUR.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 39,11 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,34 EUR. Mit einem Wert von 39,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.079 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,27 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,87 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,25 EUR.
DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,01 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Redaktion finanzen.net
