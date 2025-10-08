DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag stärker
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 38,73 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 38,73 EUR. Bei 38,86 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 615.455 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.
Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,06 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,33 EUR aus.
Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.
DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen
DHL-Aktie legt zu: Roboter und KI - Innovationszentrum eröffnet
Neue Analyse: Bernstein Research bewertet DHL-Aktie mit Outperform
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|29.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen