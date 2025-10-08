DAX24.594 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.950 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,16 +0,7%Gold4.043 +1,5%
Profil
Notierung im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag stärker

08.10.25 16:10 Uhr

08.10.25 16:10 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 38,73 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
38,78 EUR 0,04 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 38,73 EUR. Bei 38,86 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 615.455 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,96 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,06 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,33 EUR aus.

Am 05.08.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,72 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 19,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent verringert.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 2,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Redaktion finanzen.net

