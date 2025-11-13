DAX24.322 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Vormittag nach

13.11.25 09:22 Uhr

13.11.25 09:22 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Vormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 45,02 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 45,02 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 44,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,81 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.813 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 45,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,96 EUR). Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 45,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,59 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,75 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 20,13 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 20,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 05.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 11.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
07.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
