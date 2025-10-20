DAX24.060 +1,0%Est505.649 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,28 +2,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.260 +0,2%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Top News
Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen Aktien von Ford, General Motors und Co.: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen
Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt Erneut heftige Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie: Was wirklich dahinter steckt
DHL Group (ex Deutsche Post) im Fokus

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Grün

20.10.25 09:22 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Grün

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 39,43 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
39,46 EUR 0,07 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,43 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.091 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,48 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,33 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
