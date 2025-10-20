DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag in Grün
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 39,43 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 39,43 EUR nach oben. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 39,55 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.091 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 12,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,48 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,33 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.
DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,94 Prozent auf 19,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Investment-Note für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: UBS AG stuft DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Sell ein
DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|01.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen