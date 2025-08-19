Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Vormittag mit Abschlägen
Die Aktie von Diageo gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 21,07 GBP ab.
Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 21,07 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 21,04 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 21,12 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 17.021 Aktien.
Bei 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Diageo-Aktie. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 USD. Im Vorjahr hatte Diageo 0,790 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,29 GBP für die Diageo-Aktie.
Die Diageo-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.
In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
