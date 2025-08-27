Directors' Dealings: SAP SE-Führungskraft bewegt Aktien

Insiderdeal

So änderte ein Insider seinen Anteil an SAP SE.

SAP SE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 26.08.2025. Am 27.08.2025 wurde der Handel mit SAP SE-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in SAP SE ausgebaut, hat am 26.08.2025 Vargiu-Breuer, Gina, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 750 Aktien zu je 232,66 EUR. Die SAP SE-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,30 Prozent auf 231,80 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die SAP SE-Papiere letztlich 1,80 Prozent auf 236,55 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 3.178 SAP SE-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht SAP SE einen Börsenwert von 270,01 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.164.600.064.

Der vorherige Insidertrade mit SAP SE-Aktien wurde am 23.04.2025 verzeichnet. SAP SE-Klein, Christian Kurt Vorstand hatte das eigene Portfolio um 420 Papiere zu je 240,44 EUR aufgestockt.

