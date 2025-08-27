DAX24.166 +0,5%ESt505.425 +0,6%Top 10 Crypto16,06 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.401 +2,0%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,69 -0,2%Gold3.396 -0,1%
Insiderdeal

Directors' Dealings: SAP SE-Führungskraft bewegt Aktien

28.08.25 10:01 Uhr
So änderte ein Insider seinen Anteil an SAP SE.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
236,15 EUR -0,40 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SAP SE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 26.08.2025. Am 27.08.2025 wurde der Handel mit SAP SE-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in SAP SE ausgebaut, hat am 26.08.2025 Vargiu-Breuer, Gina, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 750 Aktien zu je 232,66 EUR. Die SAP SE-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,30 Prozent auf 231,80 EUR.

Im FSE-Handel gewannen die SAP SE-Papiere letztlich 1,80 Prozent auf 236,55 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 3.178 SAP SE-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht SAP SE einen Börsenwert von 270,01 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.164.600.064.

Der vorherige Insidertrade mit SAP SE-Aktien wurde am 23.04.2025 verzeichnet. SAP SE-Klein, Christian Kurt Vorstand hatte das eigene Portfolio um 420 Papiere zu je 240,44 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

