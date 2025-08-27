Directors' Dealings: SAP SE-Führungskraft bewegt Aktien
So änderte ein Insider seinen Anteil an SAP SE.
Werte in diesem Artikel
SAP SE meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 26.08.2025. Am 27.08.2025 wurde der Handel mit SAP SE-Anteilen gemeldet. Sein Engagement in SAP SE ausgebaut, hat am 26.08.2025 Vargiu-Breuer, Gina, Vorstand. Das Portfolio erweiterte sich damit um 750 Aktien zu je 232,66 EUR. Die SAP SE-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 0,30 Prozent auf 231,80 EUR.
Im FSE-Handel gewannen die SAP SE-Papiere letztlich 1,80 Prozent auf 236,55 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 3.178 SAP SE-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht SAP SE einen Börsenwert von 270,01 Mrd. Euro. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 1.164.600.064.
Der vorherige Insidertrade mit SAP SE-Aktien wurde am 23.04.2025 verzeichnet. SAP SE-Klein, Christian Kurt Vorstand hatte das eigene Portfolio um 420 Papiere zu je 240,44 EUR aufgestockt.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
