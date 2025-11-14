Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Walt Disney gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 105,79 USD.
Das Papier von Walt Disney gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 105,79 USD abwärts. Im Tief verlor die Walt Disney-Aktie bis auf 105,32 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 107,82 USD. Von der Walt Disney-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.153.325 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (124,67 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 15,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,10 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Walt Disney-Aktie mit einem Verlust von 24,28 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 USD, nach 0,750 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,00 USD.
Walt Disney ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,92 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,43 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,05 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass Walt Disney im Jahr 2026 6,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.2025
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|08.08.2024
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.11.2022
|Walt Disney Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|19.04.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|12.02.2021
|Walt Disney market-perform
|Bernstein Research
|13.10.2020
|Walt Disney Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.06.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|09.01.2018
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|14.12.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
|20.01.2017
|Walt Disney Underperform
|BMO Capital Markets
|12.01.2017
|Walt Disney Sell
|Pivotal Research Group
