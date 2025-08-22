DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto15,86 -3,9%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.332 -2,6%Euro1,1619 -0,9%Öl68,76 +1,4%Gold3.366 -0,2%
Heute im Fokus
Wall Street schließt in Rot -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig hoch JDE-Peet's-Aktie fliegt nach Milliarden-Übernahme durch Keurig Dr Pepper zweistellig hoch
Profil
Kursentwicklung

Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

25.08.25 22:32 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Abgaben

So bewegte sich der Dow Jones am Montag zum Handelsende.

Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,77 Prozent leichter bei 45.282,47 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,246 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,49 Prozent auf 44.952,88 Punkte an der Kurstafel, nach 45.631,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45.605,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.273,09 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 25.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44.901,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, mit 41.603,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Wert von 41.175,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.757,84 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1,02 Prozent auf 179,81 USD), Nike (+ 1,01 Prozent auf 79,17 USD), Chevron (+ 0,01 Prozent auf 158,20 USD), Salesforce (-0,17 Prozent auf 247,87 USD) und McDonalds (-0,20 Prozent auf 313,44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Merck (-2,36 Prozent auf 85,31 USD), 3M (-1,81 Prozent auf 155,85 USD), Amgen (-1,79 Prozent auf 288,47 USD), Coca-Cola (-1,71 Prozent auf 68,93 USD) und Sherwin-Williams (-1,59 Prozent auf 367,00 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 35.088.367 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

