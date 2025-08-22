Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit Abgaben
So bewegte sich der Dow Jones am Montag zum Handelsende.
Werte in diesem Artikel
Letztendlich tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,77 Prozent leichter bei 45.282,47 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 18,246 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 1,49 Prozent auf 44.952,88 Punkte an der Kurstafel, nach 45.631,74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 45.605,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45.273,09 Punkten verzeichnete.
Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 25.07.2025, lag der Dow Jones noch bei 44.901,92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, mit 41.603,07 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Wert von 41.175,08 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,82 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.757,84 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1,02 Prozent auf 179,81 USD), Nike (+ 1,01 Prozent auf 79,17 USD), Chevron (+ 0,01 Prozent auf 158,20 USD), Salesforce (-0,17 Prozent auf 247,87 USD) und McDonalds (-0,20 Prozent auf 313,44 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Merck (-2,36 Prozent auf 85,31 USD), 3M (-1,81 Prozent auf 155,85 USD), Amgen (-1,79 Prozent auf 288,47 USD), Coca-Cola (-1,71 Prozent auf 68,93 USD) und Sherwin-Williams (-1,59 Prozent auf 367,00 USD).
Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 35.088.367 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,707 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,46 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,16 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: 3M und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 3M
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 3M
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere 3M News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen