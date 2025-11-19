DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Zuletzt stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 51,25 EUR.
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 51,25 EUR zu. In der Spitze gewann die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 51,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 954 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,65 EUR) erklomm das Papier am 03.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 10,54 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 35,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,88 EUR je DWS Group GmbH-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,63 EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,53 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
