DAX23.632 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.569 +0,4%Nas22.745 -0,2%Bitcoin95.744 +0,2%Euro1,1794 -0,1%Öl67,24 +1,0%Gold3.787 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Porsche vz. PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street stabil erwartet -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- Goldpreis, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen Orsted-Aktie springt an: Unternehmen darf Offshore-Windprojekt fortsetzen
BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse BASF-Aktie zieht an: Jefferies bewertet Aktie mit Hold in neuer Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

E-Auto-Krise: Kretschmer mahnt zu niedrigeren Strompreisen

23.09.25 13:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
92,86 EUR 2,36 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LICHTENSTEIN (dpa-AFX) - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dringt auf niedrigere Strompreise, um den Absatz von E-Autos in Deutschland anzukurbeln. Wer E-Mobilität wolle, der müsse die Ladeinfrastruktur ausbauen und für günstigen Strom sorgen, sagte er nach einem Gespräch mit der Führung von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) Sachsen in Lichtenstein (Landkreis Zwickau).

Wer­bung

Volkswagen ist mit Produktionsstandorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden in Sachsen vertreten. Die Zwickauer Autofabrik war im Konzern Vorreiter beim Umstieg vom Verbrenner auf E-Autos. Weil sich die Nachfrage nach solchen Autos aber nicht so entwickelt wie erhofft und es große Überkapazitäten an den deutschen VW (Volkswagen (VW) vz)-Standorten gibt, wird auch in Sachsen die Produktion zurückgefahren und Personal abgebaut.

Sachsen soll Automobilland blieben

"Volkswagen ist in der Pflicht", betonte Kretschmer nach dem Gespräch. Es müsse eine Lösung gefunden werden, dass Sachsen Automobilland bleibe. In Zwickau gebe es einen besonderen industriellen Kern in Ostdeutschland, der erhalten werden müsse. "Das ist eine nationale Aufgabe. Da ist auch die Bundesregierung in der Pflicht." Das Land werde darüber hinaus die Transformation in der Region mit rund 100 Millionen Euro unterstützen, hieß es.

VW stehe symptomatisch für die Wirtschaft in Deutschland, sagte Kretschmer: "Wir sind nicht wettbewerbsfähig." Die Energiepreise und die Arbeitskosten seien schlicht zu hoch, und es brauche mehr Flexibilität im Arbeitsrecht. "Wir sehen dieses Land wie Gulliver gefesselt am Boden mit einer riesigen Anzahl kleinster Mikrosteuerung." Es gebe keine Alternative dazu, wieder wettbewerbsfähiger im Vergleich zu anderen Ländern zu werden. Sonst drohe eine weitere Deindustrialisierung./hum/DP/stw

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
08:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
22.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
19.09.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
22.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
17.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
16.09.2025Volkswagen (VW) vz Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen