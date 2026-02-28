DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +36,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.217 -1,0%Euro1,1669 -0,2%Öl79,50 +1,8%Gold5.316 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf
Top News
Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: CrowdStrike stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz Vodafone-Aktie: Tests Fledermaus-Fähigkeiten im Netz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Echoortung

Vodafone-Aktie: Tests von Fledermaus-Fähigkeiten im Netz

03.03.26 07:17 Uhr
Vodafone-Aktie: Tests von 5G mit Fledermaus-Technik | finanzen.net

Eine Radarfunktion im Handynetz, die an die Echoortung von Fledermäusen erinnert, rückt etwas näher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vodafone Group PLC
1,28 EUR -0,01 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone teilte bei der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona mit, gemeinsam mit dem amerikanischen Netztechnik-Unternehmen Tiami erfolgreich Tests in einer speziellen Technologie durchgeführt zu haben.

Wer­bung

Diese Technologie heißt "Integrated Sensing and Communication" (ISAC), mit ihr erfassen Mobilfunkantennen Menschen oder Sachen mittels Echoortung. So könnte künftig etwa ein Roboter im Krankenhaus ein Krankenbett schieben und über das Handynetz ein Hindernis erkennen.

Denkbar ist auch, dass ISAC in ein Leit- und Warnsystem eingebunden wird, etwa wenn Menschenmassen nach einem Fußballspiel auf einen Bahnsteig strömen und ein Teil von ihnen besser umgeleitet werden soll zu einem anderen Bahnsteig oder zur Busstation. Solche Aufgaben könnten zwar auch Sensoren oder Kameras meistern - über das Handynetz wäre es aber womöglich einfacher, günstiger und besser. Das heutige Mobilfunknetz werde in einen hochpräzisen smarten Sensor verwandelt, heißt es von Vodafone.

"Smartphones könnten Nutzer vor überfüllten Räumlichkeiten warnen oder versteckte Wasserlecks in Gebäuden erkennen", sagt der Innovationschef von Vodafone Deutschland, Michael Reinartz. "Einkaufszentren könnten Besucherströme datenschutzfreundlich ohne Kameras messen, Flughäfen und Industrieanlagen Eindringlinge oder Drohnen detektieren." Auch in der Landwirtschaft, Robotik, Lebensmittelkontrolle oder bei Anwendungen der erweiterten Realität (Augmented Reality, AR) ergäben sich neue Einsatzfelder - "bis hin zur Ortung verlegter Hausschlüssel".

Wer­bung

Vodafone ist nicht der einzige Handynetz-Betreiber, der an einem sinnvollen Einsatz der Radarfunktion arbeitet. Letztlich arbeitet die ganze Mobilfunk-Branche daran, die Funktion perspektivisch ins Netz zu integrieren - und zwar mit dem Mobilfunkstandard 6G. Der wird derzeit noch entwickelt, sein Marktstart wird im Jahr 2030 erwartet. 6G wird besonders für die Industrie wichtig, es soll eine noch bessere Latenz und Bandbreite als der aktuell genutzte Funkstandard 5G haben.

Die Tests im 5G-Netz von Vodafone zeigen nun, dass die Echoortungsfunktion schon im jetzigen Netzstandard funktionieren kann. Es zeigt sich, dass die Technik weiter ist als gedacht. Eine kommerzielle Nutzung in 5G wird es aber wohl trotzdem nicht geben, weil noch weitere Tests erforderlich sind und weil die Einspeisung dieser Funktion in den 5G-Standard Zeit bräuchte. Auch Vodafone dürfte darauf warten, dass 6G an den Start kommt und dann quasi Fledermaus-Fähigkeiten mitbringt.

/wdw/DP/zb

BARCELONA (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vodafone Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vodafone Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pazargic Liviu/Getty Images, ChameleonsEye / Shutterstock.com

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vodafone Group PLC

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Vodafone Group SellGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Vodafone Group KaufenDZ BANK
05.02.2026Vodafone Group SellUBS AG
05.02.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Vodafone Group KaufenDZ BANK
05.02.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
22.01.2026Vodafone Group BuyDeutsche Bank AG
16.01.2026Vodafone Group OverweightBarclays Capital
07.01.2026Vodafone Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Vodafone Group Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Vodafone Group HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Vodafone Group NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Vodafone Group SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Vodafone Group SellUBS AG
05.02.2026Vodafone Group UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.01.2026Vodafone Group SellUBS AG
05.01.2026Vodafone Group SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vodafone Group PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen