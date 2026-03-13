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Marktkap. 28,86 Mrd. EUR

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WKN A1XA83

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ISIN GB00BH4HKS39

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Symbol VODPF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Vodafone Group Buy

10:46 Uhr
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,26 EUR 0,02 EUR 1,66%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 119 auf 123 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2027 und 2028 nach den jüngsten Quartalszahlen erhöht, schrieb Paul Sidney am Donnerstagnachmittag. Er ist zunehmend optimistisch, dass die Briten sich in ihren wichtigsten Märkten gut entwickeln, und traut ihnen in den kommenden Jahren eine Trendwende hin zu einem deutlichen Wachstum der Barmittel sowie der Dividenden zu. Die Bewertung innerhalb der europäischen Branche bleibe günstig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Buy

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1,23 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,09 £		 Abst. Kursziel*:
12,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Paul Sidney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

19.03.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vodafone Group Sell UBS AG
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