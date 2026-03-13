Vodafone Group Aktie
Marktkap. 28,86 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 119 auf 123 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für 2027 und 2028 nach den jüngsten Quartalszahlen erhöht, schrieb Paul Sidney am Donnerstagnachmittag. Er ist zunehmend optimistisch, dass die Briten sich in ihren wichtigsten Märkten gut entwickeln, und traut ihnen in den kommenden Jahren eine Trendwende hin zu einem deutlichen Wachstum der Barmittel sowie der Dividenden zu. Die Bewertung innerhalb der europäischen Branche bleibe günstig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Buy
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1,23 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,09 £
|Abst. Kursziel*:
12,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Paul Sidney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1,08 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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