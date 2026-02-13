Vodafone Group Aktie
Marktkap. 30,59 Mrd. EURDiv. Rendite 5,19%
WKN A1XA83
ISIN GB00BH4HKS39
Symbol VODPF
Vodafone Group Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 22:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vodafone Group Sell
|Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
0,85 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
1,14 £
|Abst. Kursziel*:
-25,31%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
1,14 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,31%
|
Analyst Name:
Andrew Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
0,85 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vodafone Group PLC
|13:06
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Vodafone Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.02.26
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|27.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Vodafone Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG