DAX 24.922 +0,0%ESt50 6.004 +0,3%MSCI World 4.509 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 58.808 +1,5%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,91 +0,3%Gold 5.002 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt Kursziel mehr als verdoppelt! Warum die HOCHTIEF-Aktie trotz "Hold" weiter steigt
Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet Chevron-Aktie: Gas-Erkundung vor Kreta und Peloponnes gestartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Vodafone Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1,31 EUR ±0,00 EUR +0,23 %
STU
1,14 GBP ±0,00 GBP -0,31 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,19%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1XA83

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BH4HKS39

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VODPF

Goldman Sachs Group Inc.

Vodafone Group Sell

13:06 Uhr
Vodafone Group Sell
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,31 EUR 0,00 EUR 0,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vodafone von 78 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals an./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 22:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Sell

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
0,85 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
1,14 £		 Abst. Kursziel*:
-25,31%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
1,14 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,31%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
0,85 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

13:06 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vodafone Group Sell UBS AG
05.02.26 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

finanzen.net FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vodafone Group von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net FTSE 100-Titel Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vodafone Group-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx Vodafone-Aktie tiefrot: Umsatz steigt - Analystenerwartungen verfehlt
finanzen.net Verluste in London: FTSE 100 fällt nachmittags
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt mittags nach
dpa-afx ROUNDUP: Vodafone enttäuscht mit Umsatz - Deutschland-Geschäft wächst leicht
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Handel mit Verlusten
finanzen.net Was Analysten von der Vodafone Group-Aktie erwarten
RTE.ie Vodafone growth in Turkey, Africa, Germany backs guidance
Zacks Is Vodafone Group (VOD) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Should Value Investors Buy Vodafone Group (VOD) Stock?
Benzinga Vodafone, TOD Renew Entertainment Partnership
Financial Times Vodafone chief bets on selling AI and cyber security to businesses
Financial Times Stockpickers: Applied Nutrition, Oxford Instruments, Vodafone
Financial Times Vodafone raises dividend for first time in 7 years
RTE.ie Vodafone to lift dividend for first time in eight years
RSS Feed
Vodafone Group PLC zu myNews hinzufügen