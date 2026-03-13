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WKN A1XA83

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ISIN GB00BH4HKS39

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Symbol VODPF

JP Morgan Chase & Co.

Vodafone Group Underweight

08:06 Uhr
Vodafone Group Underweight
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
1,25 EUR -0,01 EUR -0,60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 71 auf 85 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach 15 schwachen Jahren habe der europäische Telekomsektor seit Anfang 2024 doppelt so stark zugelegt wie der Gesamtmarkt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 sei relativ zum Markt bislang sogar die beste seit 24 Jahren. Der Sektor profitiere zwar vom unsicheren Umfeld mit dem Iran-Krieg sowie Sorgen im Privatkreditgeschäft und im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI). Er sehe die Telekombranche aber auch langfristig positiv. Swisscom, Elisa und KPN seien inzwischen zu teuer. Dattani bevorzugt weiter Titel mit günstigen Bewertungen, anstehenden Kurstreibern sowie guten Ergebnis- und Cashflow-Aussichten. Seine Favoriten bleiben BT Group, Bouygues, Orange, SES, Tele2, Telia und Deutsche Telekom. Im besten Fall ein mittelfristiges Kursverdoppelungspotenzial hätten BT, Bouygues, Orange und SES. Bei Vodafone verwies Dattani auf Sorgen wegen des Deutschland-Geschäfts./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 00:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Underweight

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
0,85 £
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
1,09 £		 Abst. Kursziel*:
-22,16%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
1,08 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-21,19%
Analyst Name:
Akhil Dattani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,07 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

08:06 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Vodafone Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
05.02.26 Vodafone Group Sell UBS AG
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