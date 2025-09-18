Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die Aumovio-Aktie

Öffentliche Bekanntgabe

Bei Aumovio kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

Am 22.09.2025 wurden bei Aumovio Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 22.09.2025 öffentlich gemacht. Dagli, Dr Ismail, Vorstand, kaufte am 22.09.2025 Aumovio-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.240 Aktien zum Preis von jeweils 38,28 EUR den Besitzer. Die Aumovio-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 4,70 Prozent auf 37,52 EUR nach.

Der Aumovio-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier Prozent auf EUR.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 22.09.2025 verzeichnet. Vorstand, Mergell, Dr Boris, erwarb 2.245 Papiere zu jeweils 38,25 EUR.

Redaktion finanzen.net